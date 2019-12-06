В Петербурге произошло 17 ДТП за сутки

Накануне, пятого декабря, петербургская Госавтоинспекция зарегистрировала 17 дорожных происшествий.
Как сообщается в пресс-службе городского ГИБДД, за прошедший день в Петербурге произошло 17 аварий. Речь идет только о тех происшествиях, которые зарегистрированы правоохранителями.
В 10 случаях произошел наезд автомобилей на пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне нерегулируемых пешеходных переходов.
В ведомстве добавили, что в результате аварий погиб один человек, еще девять получили получили травмы различной степени тяжести.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителя Mazda, насмерть сбившего инженера на Энгельса, задержали.