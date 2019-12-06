В Петербурге произошло 17 ДТП за сутки

Один человек погиб и еще девять получили травмы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Один человек погиб и еще девять получили травмы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Накануне, пятого декабря, петербургская Госавтоинспекция зарегистрировала 17 дорожных происшествий.

Как сообщается в пресс-службе городского ГИБДД, за прошедший день в Петербурге произошло 17 аварий. Речь идет только о тех происшествиях, которые зарегистрированы правоохранителями.

В 10 случаях произошел наезд автомобилей на пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне нерегулируемых пешеходных переходов.

В ведомстве добавили, что в результате аварий погиб один человек, еще девять получили получили травмы различной степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителя Mazda, насмерть сбившего инженера на Энгельса, задержали.