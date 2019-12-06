В Петербурге перестанут депортировать туристов, которые задержались с выездом из России на день

В Петербурге перестанут депортировать туристов, которые задержались с выездом из России на день
Законодательное собрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

Депутаты петербургского ЗакСобрания озвучили идею перестать депортировать иностранцев, которые выехали из страны на сутки позже из-за ошибки в расчетах с датой выезда.

Вместо депортации депутаты предлагают ограничить наказание за такую ситуацию штрафами. Инициатива была поддержана на заседании парламентского комитета по законодательству.

Депутат Денис Четырбок, который является соавтором инициативы, отметил, что новые правила коснутся только тех иностранных туристов, которые прибыли в Петербург или Ленобласть по электронной визе. Он добавил, что туристам, неправильно рассчитавшим дату выезда, приходится задерживаться в стране из-за судебных разбирательств и уезжать на родину с актом о депортации.

Депутаты предлагают ограничиться административным штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1,4 иностранцев не попали в Петербург по электронным визам.

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