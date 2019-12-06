Аппарат губернатора Петербурга возглавил Юрий Смирнов

Должность начальника аппарата губернатора Петербурга занял Юрий Смирнов. Назначение вступило в силу 5 декабря.

Прежде Юрий Смирнов работал заместителем начальника аппарата губернатора Санкт-Петербурга под руководством Ирины Ган, сообщает пресс-служба Смольного.

Назначение Смирнова связано с переходом Ирины Ган на новую должность. Чиновница, прежде возглавлявшая аппарат губернатора, заняла пост заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга Александра Беглова. В частности, на новом посту Ган будет координировать деятельность аппаратов вице-губернаторов Петербурга.

До Ирины Ган должность начальника аппарата губернатора занимала Любовь Совершаева.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, вице-губернатор Любовь Совершаева возвращается на работу в полпредство СЗФО. Новыми вице-губернаторами Петербурга станут Ирина Потехина и Валерий Пикалёв.