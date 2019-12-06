В Ленобласти установили новые камеры на дорогах

Это сделали для снижения числа ДТП. Фото:pixabay.com

Это сделали для снижения числа ДТП. Фото:pixabay.com

20 новых камер для фиксации нарушений ПДД установили на дорогах Ленинградской области. Данные устройства будут реагировать даже на малейшее превышение скорости.

В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщают, что данная мера необходима для снижения числа ДТП. Данные камеры установят около аварийно-опасных участков трасс, школ, детских садов, а также в границах Сертолово, Кудрово, Всеволожска, Симагино, Красной Долины, Тихвинки, Вистино, Аннолово, Большого Куземкино и Федоровского.

На данный момент в Ленобласти работают 211 камер. Помимо камер, дорожники Ленобласти также на 20 участках 13 дорог нанесли шумовые полосы и дополнительные знаки со светофорами.

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