В Ленобласти установили новые камеры на дорогах

В Ленобласти установили новые камеры на дорогах
Это сделали для снижения числа ДТП. Фото:pixabay.com

20 новых камер для фиксации нарушений ПДД установили на дорогах Ленинградской области. Данные устройства будут реагировать даже на малейшее превышение скорости.

В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщают, что данная мера необходима для снижения числа ДТП. Данные камеры установят около аварийно-опасных участков трасс, школ, детских садов, а также в границах Сертолово, Кудрово, Всеволожска, Симагино, Красной Долины, Тихвинки, Вистино, Аннолово, Большого Куземкино и Федоровского.

На данный момент в Ленобласти работают 211 камер. Помимо камер, дорожники Ленобласти также на 20 участках 13 дорог нанесли шумовые полосы и дополнительные знаки со светофорами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Южном шоссе не избежала столкновения с «мостом глупости» очередная «ГАЗель».

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