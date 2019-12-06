В Выборге найдено тело 13-летнего мальчика

В Выборге найдено тело 13-летнего мальчика
Обстоятельства гибели будут устанавливаться. Фото: Baltphoto

В одной из квартир города Выборг найдено тело 13-летнего подростка. Обстоятельства его смерти неизвестны.

В четверг утром, 5 декабря, в Выборге обнаружили погибшего тринадцатилетнего мальчика. Тело нашли в квартире, где подросток жил вместе со своими родителями и младшим братом. Причины и детали его смерти устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

По информации на данный момент, в семье мальчика не было конфликтов. Что стало причиной гибели подростка, пока непонятно. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском бизнес-центре, расположенном на Ленинском проспекте в Московском районе города, в четверг, 5 декабря, обнаружили труп мужчины. Тело погибшего находилось на пятом этаже. Причина его смерти также пока не установлена.

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