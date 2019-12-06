Цены на гречку выросли на 11% за месяц

Цены на гречку выросли на 11% за месяц
Рост цен. Фото:pixabay.com

В ноябре 2019 года на 11% по сравнению с прошлым месяцем выросла стоимость гречки.

«Существенно подорожала крупа гречневая — на 11%. В 29 субъектах Российской Федерации цены на нее выросли на 15% и более, заметнее всего в Еврейской автономной области и Республике Тыва — на 28,8% и 27,2% соответственно», — об этом сообщили на официальном сайте Росстата.

Начальник управления контроля АПК ФАС России 6 декабря рассказал, что в антимонопольной службе от граждан и розничных сетей в связи с ростом цен на гречку не получали жалоб. Об этом рассказали ТАСС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что контейнеры для раздельного сбора мусора в Ленинградской области могут убрать в любой момент. Под угрозой они до тех пор пока, региональный оператор не наладит систему согласования проектов.

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Цены на гречку выросли на 11% за месяц
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