Amazon приобрел права на показ российского сериала «Содержанки»

Когда состоится премьера – пока неизвестно.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Обо всем сообщает сообщила креативный продюсер продакшн-компании Yellow, Black & White Ирина Сосновая в своем Facebook. Она отметила, что сериал «Содержанки» покажут в линейке Originals. Такого еще не было, так что режиссерам Константину Богомолову и Дарье Жук есть чем гордиться.

Напоминаем, что сериал рассказывает о девушке Дарье, которая приезжает в Москву за лучшей жизнью. Там происходят неожиданные знакомства, а также одного загадочное убийство. Российские зрители оценили его по достоинству, отмечая реалистичность происходящего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты». СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист.