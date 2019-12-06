Amazon приобрел права на показ российского сериала «Содержанки»

Amazon приобрел права на показ российского сериала &#171;Содержанки&#187;
Фото: Facebook

Когда состоится премьера – пока неизвестно.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Обо всем сообщает сообщила креативный продюсер продакшн-компании Yellow, Black & White Ирина Сосновая в своем Facebook. Она отметила, что сериал «Содержанки» покажут в линейке Originals. Такого еще не было, так что режиссерам Константину Богомолову и Дарье Жук есть чем гордиться.

Напоминаем, что сериал рассказывает о девушке Дарье, которая приезжает в Москву за лучшей жизнью. Там происходят неожиданные знакомства, а также одного загадочное убийство. Российские зрители оценили его по достоинству, отмечая реалистичность происходящего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты». СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист.

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