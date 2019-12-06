Генпрокуратуру просят спасти деревья на берегу Невы

Их хотят вырубить, так как нужно укреплять берег. Общественность высказывается против этого.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Обо всем сообщает «Фонтанка», ссылаясь на КГИОП. Компания «Возрождение» собирается вырубать более 270 деревьев на Шлиссельбургском шоссе из-за того, что нужно укрепить берег Невы. Горожане, а также депутат Госдумы просят Генпрокуратуру разобраться в происходящем и защитить деревья.

Напоминаем, что согласно проекту, который был утвержден в 2013 году, исторический рельеф и все зеленые насаждения должны были в процессе работ сохранить.

«Мы организуем внеплановую выездную проверку, чтобы пресечь противоправные действия. Если комитет найдет нарушения, работы прекратят, а виновных привлекут к ответственности»,

– пообещали в ведомстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полсотни деревьев на набережной Карповки грозит вырубка.