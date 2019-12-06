Семак поблагодарил болельщиков, которые ушли с половины матча

Тренер считает, что противостояние футбольных фанатов и полиции всегда будет актуально.

Своим мнением главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился во время пресс-конференции после матча с «Динамо». Он выразил свою благодарность всем фанатам – и тем, кто ушел посреди игры, и тем, что остался поддерживать команду до конца. Семак считает, что покинувшие стадион пытаются привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов к проблеме незаконных задержаний футбольных фанатов. Тренер подчеркнул, что между полицией и болельщиками столкновения – не новость, сообщают РИА Новости.

Эта акция должна была объединить людей, считает Семак. Он также заявил, что все должны соблюдать закон – это самое важное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» разгромил «Динамо», несмотря на покинувших трибуны болельщиков. Матч завершился со счетом 3:0. Москвичи не смогли забить ни одного гола, как бы ни старались.