Трамп заявил, что уже на протяжении многих лет не пользуется личным телефоном

Трамп заявил, что уже на протяжении многих лет не пользуется личным телефоном
президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не пользуется личным мобильным телефоном.

Таким образом он опроверг сообщения СМИ, которые говорили об обратном.

Такое заявление он разместил в своем Twitter.

«CNN, выпускающее фейк ньюс, заявляет, что я «все еще использую личный мобильный для звонков, несмотря на многократные предостережения служб безопасности. Это абсолютная ложь», — заявил Трамп.

Он отметил, что у него нет личного мобильного телефона. Вместо него он использует правительственные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президента США заподозрили в нарушении Конституции. Поводом послужила публикация The Wall Street Journal о попытке Трампа оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора.

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