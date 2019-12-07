Трамп заявил, что уже на протяжении многих лет не пользуется личным телефоном

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не пользуется личным мобильным телефоном.
Таким образом он опроверг сообщения СМИ, которые говорили об обратном.
Такое заявление он разместил в своем Twitter.
«CNN, выпускающее фейк ньюс, заявляет, что я «все еще использую личный мобильный для звонков, несмотря на многократные предостережения служб безопасности. Это абсолютная ложь», — заявил Трамп.
Он отметил, что у него нет личного мобильного телефона. Вместо него он использует правительственные.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президента США заподозрили в нарушении Конституции. Поводом послужила публикация The Wall Street Journal о попытке Трампа оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора.