Семин об акции протеста фанатов: «Сложная ситуация с обеих сторон»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча с «Арсеналом» прокомментировал акции протестов фанатов клубов РПЛ.

«Это сложная ситуация, с обеих сторон. Общий язык должны найти и болельщики, и правоохранительные органы. И Дзюба – терпеть. Он крепкий парень. Думаю, он должен перетерпеть эту критику. Ничего страшного не произошло», — сказал он, сообщает Sports.ru.

Накануне фанаты «Зенита» покинули стадион во время матча «Динамо». Также поступили фанаты «Динамо». Кроме того, в Туле часть болельщиков «Локомотива» и «Арсенала» ушли с матча РПЛ. Таким образом они выступили против массовых задержаний фанатов «Спартака» 30 ноября и 1 декабря. К такой акции призвала организация болельщиков петербургского футбольного клуба «Ландскрона». Болельщики считают неприемлемой ситуацию, когда иностранный фанат, приехавший в Россию на чемпионат, считается «желанным гостем», в то время как «свои», отечественные болельщики воспринимаются как преступники.

Матч «Зенит» и «Динамо» прошел вчера, 6 декабря на «Газпром Арене» и закончился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» планирует покинуть трибуны на 40-й минуте матча с «Динамо». Решение принято в знак солидарности с фанатами «Спартака», выступивших против задержания футбольных болельщиков.