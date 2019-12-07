Дачу Важеской в Сестрорецке отреставрируют

Дачу Важеской в Сестрорецке отреставрируют
Здание уже осмотрели. Фото: wikipedia.org

Дачу Важевской, которая расположена в Курортном районе Санкт-Петербурга, отреставрируют. Данное здание является памятником деревянного зодчества. Памятник уже осмотрели специалисты, здание хотят законсервировать до конца декабря.

На данный момент здание находится в оперативном управлении школы-интерната «Олимпийский резерв».

«Мы провели полную инвентаризацию. Договорились с представителями имущественного блока о работе с бесхозными объектами, с обращением их в собственность города», — об этом рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что больше половины магазинов «Пятерочки» поменяют свой привычный облик на новый. Также в «Пятерочках» появятся кофемашины и соковыжималки.

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Дачу Важеской в Сестрорецке отреставрируют
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