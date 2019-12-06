Петербуржцы не узнают «Пятерочки»: их собираются реконструировать

Фото: vk.com/pyaterochka_shop
Фото: vk.com/pyaterochka_shop

Больше половины магазинов поменяет свой привычный облик на новый.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Обо всем сообщает «Коммерсант», ссылаясь на операционного директора Северо-Западного дивизиона торговой сети X5 Retail Group Сергея Коробского. Он отметил, что реконструируют 270 магазинов из 500 имеющихся уже в 2020 году. Владельцы собираются отремонтировать фасады, изменить интерьеры залов, а также поменять освещение и установить кассы самообслуживания. Также в «Пятерочках» появятся кофемашины и соковыжималки.

Пока что в сети не знают, как много денег уйдет на проведение работ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Пятерочка» накормит животных непроданными продуктами. На переработку отправляются продукты, утратившие товарный вид и форму до истечения срока годности. Проект к апрелю охватит около 70% такой продукции.

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