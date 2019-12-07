На Покровскую церковь на Боровской установили купола

На Покровскую церковь на Боровской улице Петербурга устанавливают купола, которых здание лишилось в советские годы.

«В рамках контракта мы замонтируем купола, уже с крестами и «яблоками». У нас есть проектная организация, которая осуществляет авторский надзор. На основании проекта были нарисованы купола, мы их произвели. Эти купола принял заказчик, принял архитектор КГИОПа. После того как конструкции были одобрены, они стояли на территории церкви», – сообщили в компании «Трест «Леноблреставрация».

Представитель компании подрядчика рассказал, что до 2020 года работы по установке куполов будут завершены. Об это они сообщили «Фонтанке».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД в районе аэропорта Пулково собралась огромная пробка. Предположительно, восьмибалльный затор вызван отъездом монгольского премьер-министра, посетившего сегодня Северную столицу.