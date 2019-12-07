Полину Гагарину оскорбил участник шоу «Голос», высыпавший перед ней на стол семечки

Наставницу музыкального телешоу «Голос», певицу Полину Гагарину возмутил поступок участника программы, который, выступая в образе гопника, высыпал горсть семечек перед лицом звезды.

Екатеринбургский музыкант Арсений Курчанин для исполнения песни «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки Вверх» выбрал образ гопника. Участник конкурса настолько вжился в роль, что во время выступления, подойдя чрезвычайно близко к столу Полины Гагариной, высыпал семечки прямо перед её лицом. Певицу такой поступок чрезвычайно оскорбил.

Однако она отметила, что не держит зла на подопечного Сергея Шнурова, поскольку знает, кто мог подать ему такой пример. Гагарина предложила лидеру «Ленинграда» помочь ей убрать семечки со стола. В свою очередь, Шнуров отметил, что ничему такому Курчанина не учил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров выгнал самую сильную участницу проекта «Голос», мотивировав это тем, что девушка сможет «сделать себя сама».