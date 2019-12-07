Врач рассказал, при каких заболеваниях противопоказана хурма

По словам специалиста, от употребления хурмы лучше воздержаться людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта, страдающим от мочекаменной болезни или проблем почками и поджелудочной железой.

Терапевт Григорий Каняев объяснил, при каких недугах хурма может нанести вред организму. Так, по словам медика, фрукт может представлять опасность для людей с заболеваниями ЖКТ, камнями в почках и патологиями поджелудочной железы.

Кроме того, хурму следует употреблять с осторожностью диабетикам, людям, страдающим от диареи. Также, хурма противопоказана тем, у кого низкое кровяное давление, пишет «Федерал Пресс».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сомнолог озвучил советы, как можно выспаться при сменном графике работы. По словам специалиста, главное — поддерживать постоянный режим. То есть, при ночном графике даже в выходные необходимо сохранять дневной сон и бодрствование ночью.