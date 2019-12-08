В ФАС поступила жалоба на тендер по реконструкции Лиговского путепровода

Согласно конкурсу, ищут компанию, которая сможет провести работы к октябрю 2021 года.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. Компания «АБЗ-Дострой» считает, что условия тендера по реконструкции Лиговского путепровода невыполнимы. Так, заявки принимали до 11 декабря, а проектную документацию требуют подготовить к 15 декабря – это слишком маленький промежуток времени. Подрядчик не понимает, почему участники конкурсы должны доказывать свою опытность с помощью госконтрактов за последний год.

Напоминаем, что за реконструкцию Лиговского путепровода готовы заплатить почти четыре миллиарда рублей. Времени есть до октября 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд признал верным решение УФАС по Апраксину двору. В УФАС решили, что акционеры нарушили Закон о защите конкуренции, все объекты АО должны были возвратить Смольному до 26 июля.