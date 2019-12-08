Агрессивного мужчину примотали к дереву пищевой пленкой

В таком положении он ожидал приезда полицейских.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД. Все случилось в Москве на Кронштадтском бульваре. Несколько мужчин поссорились в ходе распития алкогольных напитков. Так как конфликт решить не удалось, одного из самых буйных решили примотать пищевой пленкой к дереву. После того, как россиянин был обездвижен, на место вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Пока непонятно, что стало причиной инцидента. Всех участников отвезли в отделение, где собираются выяснять обстоятельства дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщине, которая привязала ребенка к велосипеду, грозит штраф. В сеть попало видео, на котором видно, как женщина едет на велосипеде, к которому привязан ребенок. Он, в свою очередь, катится на самокате.