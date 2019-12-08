Ученые заявили, что собаки хорошо понимают язык человека

Оказывается, псы намного умнее, чем принято думать.

Исследование проводили британские ученые, которые опубликовали результаты работы в научном журнале Biology Letters. Эксперты наблюдали за поведением 70 собак. Им включали записи, на которых разные люди говорили одни и те же слова, но очень похожие друг на друга. Несмотря на то, что собаки слушали незнакомцев, они хорошо понимали, что им говорят. Когда псы улавливали знакомые команды, они не обращали внимание на колонки, а в других случаях шевелили ушами, пытаясь лучше понять, что от них хотят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кинологи озвучили наиболее популярные в России породы собак. Лидирующую позицию в уходящем году занял немецкий шпиц, который, похоже, больше других пород полюбился россиянам.