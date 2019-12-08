Беглов поздравил с днем рождения актрису Алису Фрейдлих

Она принимает поздравления от поклонников, близких людей, а также от губернатора.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов не забыл об особенном дне – дне рождении народной артистки СССР Алисе Фрейндлих. Сегодня, 8 декабря, ей исполнилось 85 лет. Губернатор пожелал ей крепкого здоровья, а также удивительных ролей. Он заверил, что считает Фрейндлих актрисой с большой буквы, а также поблагодарил ее за верностью Большому драматическому театру им. Г.А. Товстоногова.

Напоминаем, что артистка родилась в Ленинграде. За свою карьеру она успела сыграть культовых героинь не только на сцене, но и в кино. Так, она полюбилась зрителям за роль Людмилы Прокофьевны в «Служебном романе».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поздравил петербурженку Алису Фрейндлих с юбилеем. Глава государства отметил, что Фрейндлих заслужила высокое профессиональное признание, а также искреннюю любовь российских зрителей.