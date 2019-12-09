На Avito пытаются продать рублевую монету почти за миллиард

На площадке для объявлений Avito появилось еще одно объявление о продаже бракованной монеты. Владелец одного рубля с трещиной намерен продать его почти за миллиард рублей.

«Монета небывалой редкости», как ее назвал автор объявления, сильно удивила пользователей сервиса. Однако петербуржец настроен решительно и намерен продать какому-нибудь коллекционеру рублевую монету с трещиной.

Редкость, видимо, заключается только в загадочной трещине. Монета 1997 года более ничем не примечательна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что некто пытается продать на Avito двухрублевую монету. Мелочиться владелец не стал и запросил за нее миллиард рублей.