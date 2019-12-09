Комблаг Петербурга рассказал об уборке города

Накануне, 8 декабря, в Санкт-Петербурге шел мокрый снег. В уборке территорий участвовали 660 единиц техники, а также 1100 работников.

«Нужно было почистить улицы, и убрать остатки воды», — рассказал «Мойке78» председатель комитета по благоустройству.

Сотрудник ведомства отметил, что уборка началась с 5 утра. Были расчищены тротуары, а также внимание уделили переходам и остановкам общественного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники петербургского метрополитена начали подготавливать станции к новогодним праздникам. Работы по украшению станций подземки начались в понедельник, 2 декабря, и завершатся через две недели, 16 декабря. За это время на фасадах вестибюлей в общей сложности установят 224 гирлянды, 2,5 км светодиодных лент, несколько баннеров и несколько десятков больших снежинок.