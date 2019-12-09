Путин, Зеленский и Меркель собрались в Елисейском дворце

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, а также немецкий канцлер Ангела Меркель прибыли в Елисейский дворец в Париже.

Французский президент Эммануэль Макрон встретил прибывших в Париж глав государств перед входом во дворец, где сегодня пройдет встреча «нормандской четверки». Главы государств обсудят тему урегулирования конфликта в Донбассе.

Переговоры представителей четырех стран начались в зале «Мюрат» в Елисейском дворце в 18:00 по московскому времени. Встреча продлится 2 часа 45 минут.

После саммита состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стороны также обсудят заключение нового договора по транзиту газа через территорию Украины.