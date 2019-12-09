Стал известен новый владелец завода «Петербурженка»

Фирма работает в Северной столице почти 20 лет.

Имя нового владельца завода «Петербурженка» сообщили сегодня, 9 декабря. Обо всем пишет издание «Фонтанка». Теперь предприятие принадлежит Марату Мустафину – по предварительным данным, это его единственный бизнес-актив. Сделку закрыли в начале текущего месяца.

Напоминаем, что «Петербурженка» начала работать в 2000 году. За это время фирма пережила взлеты и падения – сейчас ее дела находятся в плачевном состоянии. На компанию работают не более 50 человек, а выручка в 2018 году составила 360 миллионов рублей. Эксперты считают, что Марату Мустафину придется непросто.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Абрамович и Лисин проиграли владельцу приморской компании на торгах по продаже «Трансконтейнера». «Трансконтейнер» — крупнейший контейнерный оператор России. Контрольный пакет компании — 50% плюс две акции — до недавнего времени принадлежал РЖД.