Ко дню юриста в Петербурге вручили премию «Юстиция»

В Петербурге состоялась церемония вручения премии «Юстиция». Награждение приурочено ко Дню юриста.
Победителем номинации «За большой вклад в консолидацию юридического сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области» стал руководитель учебно-правового центра «Вердикт» Юрий Рохвергер. Премию «Юстиция» ему вручил губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.
«Наш город можно с полным правом назвать юридической столицей», — отметил Беглов.
В церемонии вручения также участвовал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Инициатором премии «Юстиция» стало межрегиональное отделение Ассоциации юристов России по Петербургу и Ленобласти.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоялась церемония награждения победителей ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Петербурга и Ленобласти.