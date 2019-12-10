Ко дню юриста в Петербурге вручили премию «Юстиция»

Ко дню юриста в Петербурге вручили премию &#171;Юстиция&#187;
Вручение премии "Юстиция". Фото: gov.spb.ru

В Петербурге состоялась церемония вручения премии «Юстиция». Награждение приурочено ко Дню юриста.

Победителем номинации «За большой вклад в консолидацию юридического сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области» стал руководитель учебно-правового центра «Вердикт» Юрий Рохвергер. Премию «Юстиция» ему вручил губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

«Наш город можно с полным правом назвать юридической столицей», — отметил Беглов.

В церемонии вручения также участвовал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Инициатором премии «Юстиция» стало межрегиональное отделение Ассоциации юристов России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоялась церемония награждения победителей ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Петербурга и Ленобласти.

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