Ко дню юриста в Петербурге вручили премию «Юстиция»

В Петербурге состоялась церемония вручения премии «Юстиция». Награждение приурочено ко Дню юриста.

Победителем номинации «За большой вклад в консолидацию юридического сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области» стал руководитель учебно-правового центра «Вердикт» Юрий Рохвергер. Премию «Юстиция» ему вручил губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

«Наш город можно с полным правом назвать юридической столицей», — отметил Беглов.

В церемонии вручения также участвовал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Инициатором премии «Юстиция» стало межрегиональное отделение Ассоциации юристов России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоялась церемония награждения победителей ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Петербурга и Ленобласти.