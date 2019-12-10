Совершаева вернулась на работу в полпредство СЗФО

Совершаева вернулась на работу в полпредство СЗФО
Любовь Совершаева. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Бывший вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева официально перешла на работу в полномочное представительство президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Она назначен на должность заместителя полпреда СЗФО Александра Гуцана. Соответствующее распоряжение дано Администрацией президента России, сообщается на официальном сайте полпредства.

Как ранее рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, в зону ответственности Совершаевой войдет реализация национальных проектов. Она также будет отвечать за сотрудничество с правительством Петербурга.

«Накопились задачи, которые требовали решения еще вчера», — отметила Совершаева.

Чиновница уточнила, что во фронт её работы в полпредстве войдут подготовка к выборам в Государственную думу 2021 и глав Ленинградской и Архангельской областей в 2020 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ухода Любови Совершаевой из Смольного вице-губернаторами Петербурга назначены Валерий Пикалёв и Ирина Потехина.

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