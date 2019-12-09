Беглов представил членам правительства новых вице-губернаторов

В правительстве Петербурга 9 декабря представили новых вице-губернаторов. На работу в Смольный перешли Валерий Пикалёв и Ирина Потехина.

Вице-губернаторов членам городского правительства представил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Валерий Пикалёв возглавит Администрацию губернатора Петербурга. В сферу его ответственности войдет деятельность комитета по информатизации и связи и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Ирина Потехина будет координировать работу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета по образованию и комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Кадровые перестановки в Смольном произошли после ухода Любови Совершаевой с поста вице-губернатора. Чиновница вернулась на работу в полпредство СЗФО.