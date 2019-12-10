Путин назвал Лужкова ярким и смелым политиком

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Путин назвал Лужкова ярким и смелым политиком, настоящим градоначальником, сообщается на сайте Кремля.

«Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Настоящим «градоначальником» столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи»,- говорится в сообщении.

Бывший мэр российской столицы Юрий Лужков скончался в немецком Мюнхене. Он скончался на 84-м году жизни в Европе. Лужков на момент смерти находился в одном из медучреждений в Мюнхене (Германия). Там он должен был перенести операцию на сердце.

Юрий Лужков находился в должности московского мэра с 1992 по 2010 год. Его уволили решением действующего на тот момент президента Дмитрия Медведева из-за «утраты доверия». В 2016 году президент Владимир Путин наградил Лужкова орденом 4-ой степени «За заслуги перед Отечеством».

Захоронение Лужкова пройдет на Новодевичьем кладбище в Москве.

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