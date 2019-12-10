Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина будет курировать внутреннюю политику

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина будет курировать внутреннюю политику
Потехина стала вице-губернатором 27 ноября 2019 года. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В ближайшее время вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина получит дополнительные полномочия. Ей доверят внутреннюю политику.

Расширенные полномочия вице-губернатора вступят в силу уже в среду, 11 декабря. Потехина будет контролировать комитет территориального развития, точнее, подразделение ведомства, отвечающее за политические вопросы, пишет «Фонтанка».

Отметим, что на данный момент в перечень полномочий Потехиной входит контроль трех комитетов: образования, молодежной политики и комитет по взаимодействию со СМИ. Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Ирину Потехина своим заместителем после анонсирования ухода с этого поста Любови Совершаевой, которая вернулась на должность замполпреда президента РФ по СЗФО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 9 декабря Беглов представил членам правительства новых заместителей.

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