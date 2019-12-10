Amazon обвиняет Трампа в давлении на Минобороны США, из-за чего компания потеряла $10 млрд

В Amazon заявляют, что Трамп не позволил Пентагону заключить контракт из-за личной неприязни к Джеку Безосу. Фото: pixabay.com

В Amazon заявляют, что Трамп не позволил Пентагону заключить контракт из-за личной неприязни к Джеку Безосу. Фото: pixabay.com

Крупнейший интернет-ритейлер считает, что из-за давления Дональда Трампа на Министерство обороны, Пентагон отказался заключать контракт с Amazon.

Интернет-компания должна была заниматься созданием системы хранения данных для Пентагона. Сумма контракта составляла 10 миллиардов долларов. Однако, как сообщает во вторник, 10 декабря, The New York Times, заключение договора не состоялось.

Министерство обороны США намерено доверить реализацию проекта Microsoft. Amazon винит в случившемся Трампа и намерен в судебном порядке оспорить решение Пентагона. По мнению интернте-ритейлера, президент США отговаривал ведомство от работы с Amazon из-за личной неприязни к основателю компании, Джефу Безосу. Однако прямых доказательств вины Трампа Amazon не предоставил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по заявлению лидера Америки Дональда Трампа, он уже несколько лет не пользуется личным мобильным телефоном.