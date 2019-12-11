В Воронежской области местные растаскали елочные игрушки

Люди пришли к новогодней красавице с пакетами.

Об этом стало известно 10 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Типичный Воронеж». Все случилось в городе Семилуки в Воронежской области – местные жители пришли к новогодней елке, но не для того, чтобы полюбоваться, а чтобы снять с нее украшения.

Многие взяли с собой пакеты, чтобы складывать туда улов. Непонятно, что движет людьми и будут ли кого-нибудь наказывать за воровство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дворцовой площади установили главную елку к Новому году. Главная новогодняя ель украшена также, как и в прошлом году. Местные жители предложили городским властям установить живое дерево на следующий Новый год. В Смольное пообещали провести онлайн-голосование по этому вопросу.