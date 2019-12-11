Лавров считает, что добился взаимопонимания с Трампом

Глава МИД посетил Вашингтон с рабочим визитом.

Об этом стало известно 11 декабря. Обо всем сообщает РИА Новости. Встреча главы МИД Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне. Комментируя ее итоги, представитель России отметил, что глава Америки понимает – странам нужно дружить, так как это выгодно не только для американского бизнеса, но и для ситуации в мире в целом.

Лавров считает, что в сложившейся ситуации важно искать решения, которые бы устроили обе стороны, так что места одолжениям нет. Глава МИД убежден, что им удалось услышать друг друга и понять.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Amazon обвиняет Трампа в давлении на Минобороны США, из-за чего компания потеряла $10 млрд. По мнению интернте-ритейлера, президент США отговаривал ведомство от работы с Amazon из-за личной неприязни к основателю компании, Джефу Безосу.