Стала известна дата похорон Юрия Лужкова

Стала известна дата похорон Юрия Лужкова
Юрий Лужков. Фото: duma.mos.ru

Похороны экс — мэра Москвы Юрия Лужкова пройдут 12 декабря.

Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве недалеко от могилы бывшего главы правительства РФ Евгения Примакова, сообщили в пресс-службе Лужкова. Церемония начнется в 15:00.

Его отпевание состоится в храме Христа Спасителя. Траурное мероприятие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Бывший мэр российской столицы Юрий Лужков скончался в немецком Мюнхене на 84-м году жизни. Лужков на момент смерти находился в одном из медучреждений в Мюнхене (Германия). Там он должен был перенести операцию на сердце.

Юрий Лужков находился в должности московского мэра с 1992 по 2010 год. Его уволили решением действующего на тот момент президента Дмитрия Медведева из-за «утраты доверия». В 2016 году президент Владимир Путин наградил Лужкова орденом 4-ой степени «За заслуги перед Отечеством».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Лужков ушел из жизни в 83 года. Лужков, как подчеркнул глава Петербурга, был профессионалом, ярким и принципиальным человеком. Уход его из жизни стал большой утратой.

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