Жена Семака рассказала о проклятиях от фанатов «Зенита» после новости о том, что хочет усыновить темнокожего ребенка

Супруга главного тренера «Зенита» Анна Семак рассказала о резкой критике футбольных фанатов, которой подверглась после так как объявила, что хочет усыновить темнокожего ребенка.

Жена Сергея Семака на презентации своей новой книги под названием «Близость» рассказала пришедшим на встречу поклонникам о своем желании усыновить темнокожего малыша. Анна отмечает, что эта мысль возникла в её голове из-за грядущей поездки в Африку, куда они с Сергеем отправятся 12 декабря.

Анна также поделилась, что после её заявления руководство «Зенита» попросило Сергея Семака «соизмерять риски», а неизвестные фанаты петербургского футбольного клуба стали осыпать проклятиями. Однако супруга тренера никак не реагирует на негатив.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» проиграл «Бенфике» с разгромным счетом 3:0.