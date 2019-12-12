Пожарный инспектор отправился в отделение из-за расспросов о минировании «Европолиса»

Женщина выполняла свою работу, но была неправильно понята сотрудниками торгового центра.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Специалист по профилактике пожаров собирала информацию после звонков о бомбах, а затем отправилась смотреть в кинотеатр «Полицейского с Рублевки». Обескураженные сотрудники «Европолиса» вызвали сотрудников правоохранительных органов – некоторые заявили, что женщина говорила о новом взрывном устройстве в здании. Как только специалист вышла с сеанса, ее отвезли в отделение.

Пока что непонятно, что именно напугало собеседников пожарного инспектора. В комитете по законности и правопорядку Смольного заверили, что в опросах нет ничего странного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сообщения о бомбах получили суды и 32 школы Петербурга. В Петербурге 10 декабря началась новая волна эвакуаций. Анонимы разослали сообщения о минировании районных судов и учебных заведения.