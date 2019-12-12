Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский Фото:president.gov.ua

Пока что его не показали на телевидении.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. О выходе большого интервью с президентом Украины Владимира Зеленского сообщил телеканал «Россия-24». Уточняется, что это – первый раз, когда политик разговаривал с российскими журналистами. Запись разговора состоялась на саммите в Париже, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.

В анонсе сказано, что глава Украины считает важным событием его встречу с коллегой из России. Полную версию можно будет увидеть 15 декабря на «Россия-1».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ТНТ вырезал шутку про Путина из сериала «Слуга народа» c Зеленским в главной роли.

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Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
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