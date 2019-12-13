Петербурженка в татуировках победила в проекте «Пацанки»

Девушка смогла поменять свою жизнь и превратиться из пацанки в леди.

Об этом стало известно 12 декабря. Победители проекта «Пацанки», который шел по «Пятнице», были названы в финальном выпуске. За приз боролись четыре девушки — Ирина Голощапова из Воркуты, Анастасия Антонова из Омска, Яна Цветкова из Нижнего Новгорода, а также Диана Чрагян из Санкт-Петербурга. На протяжении четырех месяцев россиянки работали с психологами проекта, выполняли различные задания, а также отказывались от алкоголя, сигарет и наркотиков. В итоге «Золотую брошь» и полмиллиона рублей достались жительнице Северной столицы.

Диана Чрагян пришла на проект, когда работала в баре, много пила и вела разгульный образ жизни. Сейчас она собирается заниматься музыкой и больше верить в себя.

«Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Спасибо за вашу поддержку»,

— написала девушка в Instagram-аккаунте.

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