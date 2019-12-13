Гипнотизер раскрыл, что делает пятницу 13-го опасным днем

Пятница 13 в этот раз наступила вслед за полнолунием. Фото: unsplash..com

Пятница 13 в этот раз наступила вслед за полнолунием. Фото: unsplash..com

В декабре пятнице 13-го предшествовало полнолуние. Суеверные люди наполняют этот день мистическим смыслом и ожидают неудач и провалов.

Пятница 13-го ассоциируется с предчувствием чего-то негативного, рассказал gazeta.spb.ru экстрасенс, руководитель Московской школы гипноза Геннадий Гончаров, для которого этот день начался с новости об увольнении знакомой.

«Общественное сознание ожидает чего-то негативного: проколов, провалов или увольнения. Плотность ментального поля именно в этот день резко возрастает. Ожидания людей наполнены негативом. Я проводил небольшие социологические исследования, и могу сказать, что все работает», — пояснил гипнотизер.

Негативное восприятие подпитывают суеверия, связанные с числом «13», и кинематограф. Режиссеры, которые снимают фильмы о пятнице 13-го, берут свои сюжеты из реальности и отражают коллективную мысль, считает Геннадий Гончаров.

Переломить череду неудач, если она преследует в пятницу 13-го, возможно.

«Если бы было заявлено, что это лучший день в году, было бы наоборот. Можно и нужно себя перекодировать. Это психологический феномен. Мир постепенно становится таким, каким мы привыкаем его видеть в своих мыслях, мечтах и представлениях», — рассказал гипнотизер.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что суеверные петербуржцы обратили внимание на «неожиданные сюрпризы» пятницы 13 декабря. День в городе начался со смертельного ДТП. Петербуржцы, которые направлялись в Сестрорецк, застряли в пути.