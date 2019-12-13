В Москве задержали боевиков, готовивших теракты

При обыске у них нашли инструкции, автомат, пистолет, боеприпасы и взрывные устройства.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на ФСБ. Во время операции сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать пятерых боевиков, которые состоят в террористической группировке, запрещенной на территории России. Двое мужчин – граждане России, а трое приехали из стран Центральной Азии.

В сообщении сказано, что у боевиков при обыске изъяли схрон, в котором обнаружили автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Напоминаем, что за 2019 год ФСБ удалось предотвратить около 50 преступлений террористической направленности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что виновные в теракте в метро Петербурга получат новую защиту. Многим из фигурантов уголовного дела о взрыве в петербургском метрополитене могут дать новую защиту при рассмотрении апелляции на приговор.