На «Адмирале Кузнецове» нашли второго погибшего военного

На &#171;Адмирале Кузнецове&#187; нашли второго погибшего военного
Крейсер "Адмирал Кузнецов". Фото: Википедия

Тело офицера активно искали все это время.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Северного флота Минобороны России. Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел накануне 12 декабря. В итоге погибло два человека, еще больше 10 пострадали и находятся под наблюдением врачей.

Тело второго скончавшегося нашли только спустя более суток – личность уже установлена, им оказался офицер службы живучести крейсера. Его поиски не прекращались с начала аварийной ситуации. Отмечается, что мужчина находился в аварийном отсеке корабля и пытался эвакуировать рабочих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурманске потушили пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». По данным территориального подразделения медицины катастроф, с крейсера госпитализировали 14 человек, один из них в тяжелом состоянии. Почти все из потерпевших получили отравление продуктами горения.

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