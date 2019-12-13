Лев Лурье расскажет петербуржцам о конце эпохи в Доме кино

Лев Лурье расскажет петербуржцам о конце эпохи в Доме кино
Лев Лурье. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Петербургский историк и краевед Лев Лурье проведет для горожан лекцию, посвященную завершающейся эпохе 2010-х годов.

Уходящий 2019 год, по мнению Лурье, является знаковым, заключительным для эпохи, длящейся последнее десятилетие. В ходе своей лекции, которая состоится в воскресенье, 15 декабря, в кинотеатре «Дом кино» на Караванной улице, Лурье расскажет о наиболее запомнившихся событиях в стране за эти десять лет.

Также, историк затронет вопросы будущего и поделится предположениями о том, как случившееся повлияет на дальнейшую историю России. Лурье расскажет об изменениях, произошедших в интернет-среде и телевидении, социальных проблемах и обновленном морском фасаде города на Неве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по версии американского еженедельника Time, человеком года-2019 стала экоактивистка Грета Тунберг.

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Лев Лурье расскажет петербуржцам о конце эпохи в Доме кино
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