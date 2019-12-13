Ольга Бузова сделала решающий шаг в проекте «План Б»

Ольга Бузова сделала решающий шаг в проекте &#171;План Б&#187;
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ведущая телевизионного шоу «План Б» Ольга Бузова приняла окончательное решение, определяющее дальнейшую судьбу участников проекта.

В воскресенье, 15 декабря, телеканал ТНТ покажет решающую серию реалити-шоу «План Б». Ольга Бузова и её коллега, Тимур Батрутдинов, должны определить, кто из участников проекта заслужил право участия в финале. Чтобы разобраться в ситуации, ведущие решили побеседовать лично с каждым из претендентов.

Для Бузовой разговор с Валерием Поповичем и Романом Гриценко стал продуктивным и, вероятно, помог сделать выбор. Во время церемонии звезда назвала имя одного из двух претендентов на чувства телеведущей. Озвученный ею участник покинет шоу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова сбежала со съемок программы «Бородина против Бузовой», устроив скандал.

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