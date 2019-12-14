Создатели «Духless» снимут рэп-мюзикл про Пушкина

Студия «Кинослово» хочет снять мюзикл в жанре хип-хоп о жизни гениального русского поэта Александра Пушкина. Планируется, что картина выйдет на экраны в 2021 году.

Фильм под рабочим названием «Пророк» будет носить биографический характер. Генеральный директор «Кинослова» Петр Ануров, спродюсировавший обе части фильма «Духless», отмечает, что атмосфера в картине останется аутентичной, за исключением музыкального сопровождения.

Ожидается, что на широких экранах мюзикл покажут уже в 2021 году. Создатели фильма считают, что рэп поможет с новой точки зрения осветить историю жизни выдающегося творца. Они также отмечают родство современной хип-хоп-культуры с поэзией того времени. По мнению авторов проекта, это послужит дополнительным преимуществом фильма.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что драма режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» признана лучшим фильм уходящего десятилетия.