«После Олимпийских игр я выиграла чемпионат мира, и этим все сказано»: Загитова делают паузу в карьере

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что решила оставить спортивную карьеру на неопределенное время. Девушка добавила, что ей нужно вернуть искреннее желание вставать на коньки.

По словам олимпийской чемпионки, ее решение могут понять только коллеги, которые прошли этот путь. Она также подчеркнула, что выиграла «все, что можно было».

«После Олимпийских игр я выиграла чемпионат мира, и этим все сказано», — сказала спортсменка.

В эфире Первого канала Загитова заявила, что пропустит чемпионат России, из-за чего также не выступит на чемпионатах Европы и мира. Фигуристка подытожила, что не уходит из большого спорта, она продолжит тренироваться и выступать в шоу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о публикации Алины Загитовой. Девушка выставляла фотографии в купальнике.