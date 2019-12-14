Людмила Нарусова отдала секретную статью Анатолия Собчака о смерти Сахарова

Нарусова призналась, что пыталась опубликовать эту статью в год написания, то есть в 1998-м, однако везде получала отказ. Фото: Baltphoto

Нарусова призналась, что пыталась опубликовать эту статью в год написания, то есть в 1998-м, однако везде получала отказ. Фото: Baltphoto

Вдова первого мэра Северной столицы Людмила Нарусова отдала журналистам статью Анатолия Собчака, в которой политик усомнился в естественности смерти академика Сахарова.

В тексте экс-глава Петербурга утверждал, что создателя водородной бомбы убили. Полностью статью, написанную 21 год назад, опубликовало издание «Московский комсомолец». Свои домыслы Собчак аргументирует разговорами с его приятелем-химиком, который высказал мнение, что Сахаров был отравлен.

Несмотря на не вызывающую подозрений причину смерти ученого, — сердечная недостаточность, — политик сомневался, что это было не убийство. По мнению Анатолий Собчак, все случилось «слишком неожиданно и очень кстати для его политических противников».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские художники создали граффити в память 30-летия смерти Андрея Сахарова. Уже спустя несколько часов арт-объект закрасили коммунальщики.