Людмила Нарусова отдала секретную статью Анатолия Собчака о смерти Сахарова

Вдова первого мэра Северной столицы Людмила Нарусова отдала журналистам статью Анатолия Собчака, в которой политик усомнился в естественности смерти академика Сахарова.
В тексте экс-глава Петербурга утверждал, что создателя водородной бомбы убили. Полностью статью, написанную 21 год назад, опубликовало издание «Московский комсомолец». Свои домыслы Собчак аргументирует разговорами с его приятелем-химиком, который высказал мнение, что Сахаров был отравлен.
Несмотря на не вызывающую подозрений причину смерти ученого, — сердечная недостаточность, — политик сомневался, что это было не убийство. По мнению Анатолий Собчак, все случилось «слишком неожиданно и очень кстати для его политических противников».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские художники создали граффити в память 30-летия смерти Андрея Сахарова. Уже спустя несколько часов арт-объект закрасили коммунальщики.