В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку Земли

Желоб под ледником Денман расположен на глубине 3,5 километров ниже уровня моря. Ранее впадина была скрыта льдами Антарктиды.

В течение многих лед ученые знали, что в этом месте находится глубокая впадина, однако об истинных её масштабах не догадывались. Исследователям из Калифорнийского университета в Ирвине удалось измерить желоб и оказалось, что это самая глубокая точка на поверхности земли.

Полученные данные опубликованы в научном издании Nature Geoscience. Однако версии происхождения желоба и вероятные причины его рекордной глубины эксперты не называют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что после длительного пребывания в Антарктиде мозг полярников уменьшился в объеме. Выяснилось, что рекордно низкие температуры, отсутствие социума и однообразный ритм жизни приводит к снижению функций некоторых областей мозга.