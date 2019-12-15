Российским спортсменам выдвинули условия для участия в Олимпиаде

Они должны будут доказать свою непричастность к скандалу с нарушением антидопинговых правил.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Заявление главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу передает телеканал 360. Он отметил, что спортсменам из России не собираются запрещать участвовать в Олимпиаде. Для того, чтобы поехать на игры 2020 года в Токио, они должны доказать свою непричастность к скандалу с нарушением антидопинговых правил.

Если у ассоциации не будет стопроцентных гарантий, то допущены спортсмены не будут. При этом Коу отметил, что хочется поддержать «чистых» атлетов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Веденеев заявил: в проблеме допинга виноваты низкие зарплаты в России. Соблазн получить крупную сумму за высокий результат слишком велик. Особенно подвержены этому начинающие спортсмены.