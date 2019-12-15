Российским спортсменам выдвинули условия для участия в Олимпиаде

Российским спортсменам выдвинули условия для участия в Олимпиаде
Фото: pixabay.com

Они должны будут доказать свою непричастность к скандалу с нарушением антидопинговых правил.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Заявление главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу передает телеканал 360. Он отметил, что спортсменам из России не собираются запрещать участвовать в Олимпиаде. Для того, чтобы поехать на игры 2020 года в Токио, они должны доказать свою непричастность к скандалу с нарушением антидопинговых правил.

Если у ассоциации не будет стопроцентных гарантий, то допущены спортсмены не будут. При этом Коу отметил, что хочется поддержать «чистых» атлетов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Веденеев заявил: в проблеме допинга виноваты низкие зарплаты в России. Соблазн получить крупную сумму за высокий результат слишком велик. Особенно подвержены этому начинающие спортсмены.

атлеты допинг спортсмены
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мазавев раскритиковал первый концерт Носкова после инсульта
В квартиру Даны Борисовой приехала полиция и скорая
В Кремль привезли главную елку России
Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»
Российским спортсменам выдвинули условия для участия в Олимпиаде
Житель Соснового Бора вырастил 24 куста конопли
Летевший из Москвы в Гонконг самолет экстренно сел в Шереметьево
В Ломоносовском районе уже неделю ищут 44-летнего мужчину