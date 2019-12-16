Ладожское озеро попало в десятку самых красивых озер для отдыха зимой

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

В России среди пользователей социальных сетей провели опрос, результаты которого показали, где находятся самые красивые озера для зимнего отдыха в стране.

Согласно данным опроса, проведенного российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, лидером рейтинга самых красивых озер этой зимой стало озеро Байкал (37,18%), которое находится между Иркутской областью и Республикой Бурятия.

В тройку российских озер, куда стоит отправиться зимой, вошли озеро Рица в Абхазии (28,21%) и Онежское озеро в Республике Карелия (10,26%). Следом идут озеро Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае (6,41%) и Голубые озера в Кабардино-Балкарии (5,13%).

Места с шестого по восьмое разделили Сейдозеро в Мурманской области, Селигер в Тверской области и Ладожское озеро в Ленобласти, набрав 3,85%. Девятое место досталось Лебединому озеру в Алтайском крае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы самые популярные направления отдыха на Новый год.

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