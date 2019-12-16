В Луге пьяный водитель сбил велосипедистку: возбуждено уголовное дело

В Луге пьяный водитель сбил велосипедистку: возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело. Фото:pixabay.com

По факту смертельного ДТП правоохранительные органы Луги направили в суд материалы уголовного дела.

Все произошло 19 августа. Мужчина ехал в состоянии алкогольного опьянения на неисправной машине за рулем по дороге «деревня Городец — деревня Конезерье». Ехал он со скоростью 60 километров в час. Мужчина не справился с управлением транспортным средством и сбил 16-летнюю велосипедистку. Девушка скончалась на месте.
Виновник ДТП скрылся с места аварии. Его задержали на следующие сутки.

Было возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП. Машина наехала на пешехода на автодороге «Санкт-Петербург – Южное полукольцо». По факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Полицейские начали розыск водителя.

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