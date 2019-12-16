На полках петербургских супермаркетов обнаружили опасную селедку

На полках петербургских супермаркетов обнаружили опасную селедку
Почти вся некачественная селедка производится на местных предприятиях, резюмировали эксперты. Фото: pixabay.com

В преддверии новогодних праздников в Петербурге проверили селёдочные пресервы. Выяснилось, что 7 из 10 марок не отвечают необходимым нормам.

Общественная потребительская организация «Общественный контроль» изучила продающиеся в городских супермаркетах селедочные пресервы. Оказалось, что лишь три из десяти проверенных упаковок подходят для употребления.

Кусочки сельди в масле от компании «Круглый год» содержат в 38 раз больше дрожжей, чем это необходимо. Пресервы фирмы «Отличилась» «отличились» превышением допустимого наличия плесеней и дрожжей. Лидером нарушений стала марка «Кетус», где дрожжей в 200 раз больше нормы.

Качественными себя показали продукты фирм «Санта Бремор», «Балтийский берег» и «Союз-Биллион».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о продуктах, вызывающих бессонницу. Следует избегать повышенного содержания рафинированных углеводов в еде.

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